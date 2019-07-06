YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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