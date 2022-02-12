YEKA RES-3 ve GES-5 yarışmalarında kapasiteler ve bağlantı bölgeleri revize edildi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmalarında bağlantı kapasitesi miktarı 850 megavat ve bağlantı bölgesi sayısı 20 olarak güncellendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce 2 bin megavat olarak belirlenen YEKA RES-3 yarışmalarında bağlantı kapasitesi 850 megavata, 42 adet olan bağlantı bölgesi 20'ye düşürüldü.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmalarının ise toplam bağlantı kapasitesi 1500 megavattan 1200 megavata, bağlantı bölgesi sayısı 23'ten 18'e ve yarışma sayısı da 76'dan 66'ya çekildi.

BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı revize edildi

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), daha önce 1 milyar 151 milyon 67 bin 750 lira olarak belirlenen BOTAŞ'ın 2021 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı, 1 milyar 366 milyon 375 bin 300 lira olarak revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurur kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.