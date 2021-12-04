YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi - Haberler Ekonomi
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YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
YEKA RES-3 ve GES-5 için başvuru tarihleri güncellendi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre daha önce 12 Ekim 2021 olarak duyurulan YEKA RES-3 yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak güncellendi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlar Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmalarının 12 Ocak 2022 olan başvuru tarihi de 31 Mayıs 2022 olarak değiştirildi.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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