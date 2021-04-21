YEKA GES-3 yarışmaları 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmaları 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmaları 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, toplamda 23 ayrı şehirdeki 610 megavatlık kapasite için yarışma yapılacak.

Bu kapsamda, 10, 15 ve 20 megavatlık güneş enerjisi kapasitelerine yönelik toplam 46 yarışma düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay