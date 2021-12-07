YEKA GES-3 ihaleleri için ek aday YEKA alanları ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) ihaleleri için ek aday YEKA alanlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği ve "Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı" kapsamında 26-29 Nisan ile 24-27 Mayıs'ta gerçekleştirilen yarışmaları kazanan şirketlerle 1 Temmuz'da sözleşme imzalandığı anımsatıldı.

Sözleşme imzalanan şirketler ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde 23 Eylül ve 20 Ekim tarihlerinde bakanlığın internet adresinde aday YEKA'lar ilan edilmişti.

Açıklamada, şirketlerle yürütülen çalışmalar neticesinde, aday YEKA'ların güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara devam edildiğine işaret edilerek, Ankara için belirlenen ek alanlar duyuruldu.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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