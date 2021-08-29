Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı
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Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı

Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

Yehualaw, Kuzey İrlanda'nın Antrim Kontluğu ile aynı adı taşıyan sahilde düzenlenen 21,0975 kilometrelik mücadeleyi, 1 saat 3 dakika 43 saniyede tamamladı.

22 yaşındaki sporcu böylece Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1.04.02 ile 4 Nisan'da İstanbul'da ele geçirdiği rekorun yeni sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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