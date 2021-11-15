Yeğenler'de 2 HİS Göleti Temizlendi

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde aralıksız sürdürülen hayvan içme suyu gölet temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında Demirci ilçesine bağlı Yeğenler Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı. Su tutmaya hazır hale getirilen 2 adet göletten yaklaşık 1000 hayvanın faydalanacağı belirtildi.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti yapım, temizlik ve bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Demirci ilçesine bağlı Yeğenler Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinde yürütülen temizlik çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 1000 besi hayvanının faydalandığı göletteki çalışmalar için Yeğenler Mahalle Muhtarı Nafiz Yılmaz ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür etti. Üreticiye yönelik desteklerinin süreceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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