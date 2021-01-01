Yeğeninin vurduğu fırıncı öldü
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Yeğeninin vurduğu fırıncı öldü

01.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:45
Yeğeninin vurduğu fırıncı öldü

AKSARAY'da yeğeni Mehmet Burçak (30), tarafından tabancayla vurulan etli ekmek fırını işleten Hasan Burçak (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da yeğeni Mehmet Burçak (30), tarafından tabancayla vurulan etli ekmek fırını işleten Hasan Burçak (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis kaçan Mehmet Burçak'ı saklandığı Sarıağıl köyünde yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Burçak, iş yerine gelen yeğeni Mehmet Burçak ile iddiaya göre 3 ay önce aileler arasında meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Burçak, amcası Hasan Burçak'a tabancayla 3 el ateş etti. Amca, kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Burçak da kaçtı. Hasan Burçak, ihbar üzerine gelen ambulansla  kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 23.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Mehmet Burçak'ı saklandığı Sarıağıl köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.


Yeğeninin vurduğu fırıncı öldü
Yeğeninin vurduğu fırıncı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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