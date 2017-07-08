Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı



ADANA - Adana'da yengesinden uyuşturucu parası isteyen şahıs, olumsuz cevap alınca yeğenin gözü önünde abisinin eşini ve komşusunu bıçakladı.

Olay, Sarıhamzalı Mahallesi 47100 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Tavan isimli uyuşturucu bağımlısı şahıs, kardeşinin eşi Fadime Tavan'ın evine gelerek para istedi. Yengesinden olumsuz cevap alınca deliye dönen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize Sabuncu'yu da bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer Tavan'ı mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etti.

Annesinin bıçaklanmasına tanık olan 9 yaşındaki Nihat Tavan, tartışma çıkmadan önce amcasının kendisine "Annenle özel bir şey konuşacağız" dediğini söyledi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.