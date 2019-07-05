Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs dün eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı amca Durmuş Sepetçi emniyette alınan ifadeleri ve sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA