Yeğeninin 2 yıl önce ettiği hakaretleri hatırlayınca hemşire ablasını bıçakladı
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Yeğeninin 2 yıl önce ettiği hakaretleri hatırlayınca hemşire ablasını bıçakladı

Yeğeninin 2 yıl önce ettiği hakaretleri hatırlayınca hemşire ablasını bıçakladıBURSA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa B. (35), yeğeninin 2 yıl önce kendisine ettiği hakaretleri hatırlayınca, hemşire ablası Zübeyde G.'yi (45) 9 yerinden bıçakladı.

06.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:53

Yeğeninin 2 yıl önce ettiği hakaretleri hatırlayınca hemşire ablasını bıçakladı

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa B. (35), yeğeninin 2 yıl önce kendisine ettiği hakaretleri hatırlayınca, hemşire ablası Zübeyde G.'yi (45) 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Zübeyde G. hastaneye kaldırılırken, Mustafa B. ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa B., uzun süredir görüşmediği hemşire olan ablası Zübeyde G.'nin evine gitti. Ballı, kapıyı açan ablası Zübeyde G.'ye 'Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin' diyerek, bıçakla saldırmaya başladı. O sırada evde olan diğer ablaları Mustafa B.'ye engel olmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Evde bulunan kişiler, komşulardan yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyarak, apartmana gelen mahalleli, Mustafa B.?yi zorla aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralanan 2 çocuk annesi Zübeyde G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Mustafa B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

Yeğeninin 2 yıl önce ettiği hakaretleri hatırlayınca hemşire ablasını bıçakladı

Kaynak: DHA

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