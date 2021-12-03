Yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan amca tutuklandı - Haberler
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Yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan amca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan amca tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeğenini tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli polis memuru Süleyman C. tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeğenini tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli polis memuru Süleyman C. tutuklandı.

Düziçi ilçesi Karkın Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda emekli polis memuru Süleyman C., tartışma yaşadığı yeğeni İlyas Kütük'ü yanında bulundurduğu tabancayla ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Kütük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Süleyman C. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polislere teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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