Yeğenine Uyuşturucu Parası Vermeyip Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da yeğenine uyuşturucu parası vermediği için bıçaklanan Fatma Tavan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıhamzalı Mahallesi 47100. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ikamette, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Talan isimli şahıs, kardeşinin eşi Fadime Tavan'ın evine gelerek para istedi. Yengesinden olumsuz cevap alınca öfkelenen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize S.'yi de bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer Tavan'ı mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etti.



Olayda bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Fadime Talan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen 01: 30'da hayatını kaybetti. Azize S.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA