YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS

İstanbul'da 2017 yılında 12 yaşındaki yeğeni Y.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca Ömer D., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS
25.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:30

İstanbul'da 2017 yılında 12 yaşındaki yeğeni Y.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca Ömer D., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan mağdurun annesi gözyaşlarına engel olamadı.

GÖZÜMÜ HER KAPATTIĞIMDA AMCAMI GÖRÜYORUM

Mağdur Y.D.'nin okuldaki rehber öğretmeninin 23 Ekim 2019 tarihinde anne Y.D.'ye araması üzerine cinsel istismar olayı ortaya çıktı. Annenin şikayette bulunması üzerine amca Ömer D. hakkında dava açıldı.

MAĞDUR YÜZDE 92 ORANINDA ENGELLİİstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün görülen ikinci duruşmaya mağdurun annesi Y.D., tutuksuz sanık Ömer D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan anne Y.D. kızının yüzde 92 oranında Serebral Palsili (beyin felci) hastası olduğunu, kızının konuşma yetisinin giderek zayıfladığını iddia etti. Ayrıca anne kızının kendisine "Gözümü her kapattığımda amcamı görüyorum" dediğini öne sürdü. Müşteki avukatı da cinsel istismar olayının birden fazla gerçekleştiğini ifade ederek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın pedagog eşliğinde Çocuk İzleme Merkezi'ndeki olaya ilişkin yapılan video kaydını duruşma salonunda izletti. Y.D. pedagogla konuşmasında amcanın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

BERAAT İSTEDİTutuksuz sanık Ömer D.'ye son sözü sorulduğunda "Hiçbirini kabul etmiyorum. Yeğenimle aram çok iyiydi, böyle bir suç işlemedim. Y.D. çok zeki bir kızdır. Burada engelli konumuna sokmuşlar. Beraatimi istiyorum" cevabını verdi.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesi talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm yargılama süreci boyunca tutuksuz yargılanan sanığa "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın alınmasından sonra, mağdurun annesi Y.D. gözyaşlarını tutamayarak duruşma salonu önünde avukatına sarıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AMCAYA 25 YIL HAPİS - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 14:09:52. #1.14#
title