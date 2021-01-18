Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı (2)

TECAVÜZÜ ANLATTIKTAN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

İsviçre'de yaşayan, tatil için geldiği dedesinin Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evinde amcası Osman Ç. (30) tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradığı öne sürülen Z.Ç.'nin (17) ablası Pervin Ş., yaşadıklarını anlattı. Kız kardeşinin, Mardin'e gittikten sonra amcası Osman Ç. tarafından havalimanından alındığını ve eve götürüldükten sonra defalarca tecavüze uğradığını öne süren Pervin Ş., "Kız kardeşim bu olaydan bir hafta sonra Adana'ya, yanıma geldi. Yemek yemiyordu, sinirli davranıyordu ve tavırları çok değişmişti. 24 Temmuz gecesi, kız kardeşimin cep telefonu çaldı. Ben de 'Bu saatte seni kim arar?' diye sordum. Amcamın aradığını söyledi ve ben de ona 'Amcan kötü biri, daha önce bir kıza tecavüz etti' dedim. Kız kardeşim bir anda ağlamaya başladı ve diğer odaya geçti. Ben de arkasından gittim ve ona sorular sormaya başladım. Ağlama şiddeti arttı, sürekli terliyordu. Sonra amcamın, kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şoka girdim ve durumu eşime anlattım. O sırada kız kardeşim banyoya girdi. Kapıyı çaldım ancak ses vermedi. Eşim kapıyı kırıp içeri girdiğinde, kız kardeşimin bileklerini kestiğini ve kanlar içerisinde olduğunu gördüm" diye konuştu.

'DAVUL ZURNAYLA KARŞILANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'Kız kardeşinin tedavisinin ardından amcası Osman Ç.'yi aradığını ve ağzından laf almaya çalıştığını anlatan Pervin Ş. "Osman Ç., hiçbir şekilde cevap vermedi bana. Ben de 28 Temmuz günü Mardin'e giderek şikayetçi oldum. Polis, Osman Ç.'nin evine baskına gitti ancak onu bulamadı. Osman Ç., ertesi gün kendisi gidip teslim olmuş ve ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Kız kardeşim bunu öğrenince 40 tane hap içip, intihar girişiminde bulundu 14 Eylül'de Osman Ç.'nin odasındaki yataktan, paspastan, halıdan alınan örneklerin DNA raporunda, kız kardeşime tecavüz edildiği ortaya çıktı. Daha sonra Osman Ç., tutuklandı ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldı. Osman Ç., geçtiğimiz günlerde görülen davanın ardından serbest bırakıldı ve ailesi tarafından davul ve zurnayla, zılgıtlarla karşılandı. Bunu görünce sinir krizi geçirdim" dedi.'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Adaletin yerini bulmasını ve Osman Ç.'nin tutuklanmasını istediğini kaydeden Pervin Ş., "Verilen bu karar beni ve ailemi çok yıprattı. O gün kız kardeşim, yine intihara kalkıştı. Psikolojisi bitmiş durumda. Odasından çıkmıyor. Annem, kız kardeşim intihar etmesin diye odasının önünde oturuyor. Ortada DNA raporu var. Buna rağmen nasıl serbest bırakılır? Tecavüzlerin son bulmasını, sorumlularının da cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR