Yeğeni tarafından vurularak öldürülen dayının cenazesi morgdan alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te dayı yeğen arasında dün gece meydana gelen silahlı kavgada ölen 39 yaşındaki Eyüp Ercan defnedildi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan uzun süredir küs olduğu yeğeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen, yanında bulunan tüfekle Ercan'a art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ercan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan'ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.

O esnada olay yerinden geçen 4 vatandaşta kurşunların hedefi olup yaralanmıştı.

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Y'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.