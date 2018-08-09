Yeğeni Tarafından Bıçaklandığı İddia Edilen Şahıs Kurtarılamadı

Samsun'da yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ramazan Beşlioğlu (32) karnından, göğsünden, sırtından ve ayağından yaralandı. Ağır yaralanan Ramazan B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Beşlioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri, olayla ilgili Ramazan Beşlioğlu'nun kız kardeşinin oğlu 18 yaşındaki T.K.'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN