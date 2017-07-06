Yeğeni Tarafından Bıçaklandığı İddia Edilen Kadın Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeğeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Y.D.D. (25), Akşemsettin Mahallesi'nde, birlikte yaşadığı teyzesi Teslime Türkmen'i (65) henüz belirlenmeyen nedenle bıçakla yaraladı.



Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evde inceleme yapan polis ekipleri, katil zanlısını arama çalışmalarını sürdürüyor.