Yeğeni Selman Gülen'e 7 Yıl 6 Ay Hapis

Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Selman Gülen ve avukatı katıldı. Bugünkü celsede Gülen'in cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunması alındı. FETÖ'nün gaybubet evinde yakalandığı iddiasını reddeden Gülen, "Benim gaybubet evinde yakalandığım iddiası asılsızdır. Adı geçen evde eşimle ve çocuklarımla ikamet etmekteyim. Komşularımız ve akrabalarımız da bu evi bilmekte ve gelmektedir. Burası gizliliği olmayan bir evdir" diye konuştu.

"BYLOCK KULLANMAK SUÇ DEĞİLDİR" FETÖ'nün Rusya'daki yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Adnan Öztürk ile bağlantısına ilişkin konuşan Gülen, "Adnan Öztürk ile sadece çevirilerle alakalı görüştüm. Bu adamın örgüt üyesi olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Daha önceden verdiğim ifadelerde de açıkça belirttiğim gibi ByLock'u sadece Adnan Öztürk ile çevirilerle alakalı görüşmek için yükledim. Adnan Öztürk dışında kimseyle görüşmedim, yazışmadım. ByLock kullanmak suç değildir" iddialarında bulundu.

"PSİKOLOJİM VE AKIL SAĞLIĞIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA" FETÖ üyesi olmadığını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olmasından dolayı yargılandığını savunan Gülen, "Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Psikolojim ve akıl sağlığım çok kötü durumda. Her zaman vatanıma ve aileme layık bir birey olmaya çalıştım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Son sözü sorulan Gülen, "2 yaşında çocuğum var. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Onlar dışarıda, ben içeride mağdurum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA