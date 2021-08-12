Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı
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Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı Aksaray'da amca ve yeğen arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yeğen amcasını bıçaklayarak yaraladı.

Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı

AKSARAY - Aksaray'da amca ve yeğen arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yeğen amcasını bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan amca hastaneye kaldırılırken yeğen kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Zafer Mahallesi 6800 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kılıçarslan Mahallesinde bulunan Salı Semt Pazarında amcası Erdem D. ile karşılaşan Yunus Emre D. aralarındaki bir husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Amca ile yeğenin tartışması pazarcı esnafının araya girmesiyle son bulurken, yeğen Yunus Emre D. gece amcasının Zafer Mahallesindeki evine gitti. Burada amcasının evinin önünde amcasıyla tekrar tartışmaya başlayan Yunus Emre D. tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği ekmek bıçağı ile amcasını göğsünden bıçakladı. Yaralanan amca kanlar içinde yere yığılırken yeğen hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden aile sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı amcaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan amcanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Yeğen amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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