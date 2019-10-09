09.10.2019 23:27

Yeğen, amca ve yengesini kurşunladı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yeğen, amca ve yengesini kurşunladı. 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik mahallesi 42. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şehmuz K. isimli yeğen ve adı öğrenilemeyen 3 kadın ile birlikte henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle amcası Mehmet K. ve yengesi Çimen K.'yi evlerinde kurşunladı. Çay içmek için bahçede oturan Mehmet K. ve eşi Çimen K. kurşunların hedefi oldu. Karı koca ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparak, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Kaynak: İHA