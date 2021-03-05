YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar
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YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar

05.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:54

YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM), Liselere Giriş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar

MANİSA - Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM), Liselere Giriş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencileri istedikleri eğitimi alabilmeleri için destekleyen Yunusemre Belediyesi, bünyesinde kurduğu YEGEM onları sınavlara hazırlıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak 8. 12. ve mezun öğrencilerin eğitim gördüğü YEGEM'de alanında uzman öğretmenler eşliğinde birebir soru çözümü ve konu anlatımı yapılıyor. Pandemi dolayısıyla eğitimlerine bir süre online olarak devam eden öğrenciler, şimdi ise yüz yüze eğitimlerle anlamadıkları konuları öğretmenlerine sorarken; birçok konuyu da pekiştirme fırsatı buluyor. YEGEM'de eğitim gören öğrenciler merkezdeki eğitimden duydukları memnuniyeti paylaştı.

12. sınıf öğrencisi Aleyna Karademir, "İlk başta Eylül'de derslerimiz yüz yüzeydi. Daha sonra online eğitimlerimiz oldu. Şu anda yüz yüze eğitimlerimiz var. Hocalarımız bizimle ilgili. Buradaki ortamdan memnunum. YEGEM bize artı değer kattı. Böyle bir kurum açtığı için belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

YEGEM'e başladığı günden itibaren sınav netlerinde ve bilgi birikiminde ciddi artış olduğunu aktaran 12. sınıf öğrencisi Berna Sayın ise " YEGEM'de eğitim alıyorum. Umuyorum ki hayallerimi gerçekleştirmiş bir birey olurum. YEGEM'e başladığım andan itibaren netlerimde ve bilgi birikimde artmalar oldu. Soru çözümlemelerinde anlamadığım konularda her zaman yardımcı oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Birebir çözümlü ders anlatımları ile çok faydalı bir eğitim aldıklarını vurgulayan Beyza Dalkıran da emeği geçen herkese teşekkür etti.

YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar
YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar
YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar
YEGEM ile LGS ve YKS'ye hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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