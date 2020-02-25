YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı

25.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:43

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.



YEGEM'de alanında uzman öğretmenler, öğrencileri lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı YEGEM'de 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapılacak. 15 Mart Pazar günü yapılacak sınav için başvurular alınmaya başladı. Sınava girecek öğrencilerin bilgi ve kayıt için Yunusemre Millet Çarşısı YEGEM şubesi ile Tevfikiye YEGEM'e başvurabilecekleri açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA