Yeferson Soteldo'nun Santos Formasıyla En İyi Dört Golü
2019 yılının ocak ayında Brezilyalı ekibe katılan sol kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, takıma katıldıktan kısa bir süre sonra Vila Belmiro'da taraftarın gözdesi haline geldi. Yeferson Soteldo'nun Santos FC formasıyla attığı gollerden en iyileri Dugout farkıyla sizlerle.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
2019 yılının ocak ayında Brezilyalı ekibe katılan sol kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, takıma katıldıktan kısa bir süre sonra Vila Belmiro'da taraftarın gözdesi haline geldi. Yeferson Soteldo'nun Santos FC formasıyla attığı gollerden en iyileri Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout