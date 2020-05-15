Yeferson Soteldo'nun Santos Formasıyla En İyi Dört Golü 2019 yılının ocak ayında Brezilyalı ekibe katılan sol kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, takıma katıldıktan kısa bir süre sonra Vila Belmiro'da taraftarın gözdesi haline geldi. Yeferson Soteldo'nun Santos FC formasıyla attığı gollerden en iyileri Dugout farkıyla sizlerle.

2019 yılının ocak ayında Brezilyalı ekibe katılan sol kanat oyuncusu Yeferson Soteldo, takıma katıldıktan kısa bir süre sonra Vila Belmiro'da taraftarın gözdesi haline geldi. Yeferson Soteldo'nun Santos FC formasıyla attığı gollerden en iyileri Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout