Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) 13 Ocak 2018'de düzenlenecek Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları 4-29 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak.YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisinin ölçüldüğü, 13 Ocak 2018'de yapılacak TYS sınavı için başvurular 4-29 Aralık 2017 tarihlerinde alınacak. Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlilik Sınavı, yılda 3 kez yapılıyor.Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavı ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.Kaynak: YEE Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları başlıyor