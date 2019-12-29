YEE Tunus'ta 1640 kişiye Türkçe öğretti

29.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:22

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tunus Kültür Merkezi aracılığıyla 1640 Tunusluya Türkçe öğretti.

Tunus'un başkenti Tunus'ta 2017 yılında faaliyetine başlayan YEE, 4 dönemdir devam ettirdiği Türkçe kurslarında 350 kişiye, 33 lisede ise Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 11 öğretmenle 1290 kişiye Türkçe öğretti.

2020'de 30 bin kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor

YEE Başkanı Şeref Ateş, enstitü olarak 48 ülkede 58 kültür merkezine sahip olduklarını söyledi.

"Sahip olduğumuz değerleri anlatmanın öncelikli yolu dili öğretmekten geçiyor. Dilin bir toplumun yaşadığı değerleri, sahip olduğu kültürü aktarmada önemli araç olduğundan hareketle Türkçe kurslarına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullanan Ateş, 2019'da dünya genelinde açtıkları 1000'e yakın kursla 15 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiklerini ve 2020'de 30 bin kişiye Türkçe öğretmeyi hedeflediklerini aktardı.

YEE'nin, 2019'da dil kurslarının yanı sıra sanatı ve kültürel değerlerin anlatıldığı 1000'in üzerinde etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"İletişim ve bilginin rahatça dolaşabildiği bu çağda bizim de kendimizi dünyaya iyi anlatmamız gerekiyor. Hem ülkelerle daha iyi ilişkiler kurmak hem de dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir insana medeniyet değerlerimizi anlatmak kültürel diplomasimiz açımızdan büyük önem arz ediyor. Dünyanın her tarafında gerçekleştirdiğimiz Türkçe öğretimi ve kültür sanat faaliyetleri vasıtasıyla Türkiye ile bağ kuran, Türkiye'yi bilen ve seven insan sayısını artırıyoruz."

"Seçmeli Türkçe derslerini müfredata yerleştirdik"

Tunus'ta faaliyet gösteren enstitülerinin iki ülke arasında var olan kültürel ve insani bağları kuvvetlendirmek için çaba sarf ettiğini işaret eden Ateş, şunları söyledi:

"Türkçe kursları, Kemankeş Projesi kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğu ile sinema ve Türkçe konuşma kulübü gibi rutin faaliyetlerin yanı sıra Tunus liselerinde farklı şehirlerde seçmeli Türkçe derslerini müfredata yerleştirdik. Derslerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 11 öğretmenimiz görev yapıyor. El Manar Üniversitesine bağlı yaklaşık 15 dilin öğretildiği Tunus'un en tanınmış dil okulu Burgiba School'da da MEB öğretmenimizin görevlendirilmesi ile Türkçe dersleri orada da devam ediyor. Sousse Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile önümüzdeki ders dönemi orada eski ve yeni Türkçe derslerine başlayacağız."

Kaynak: AA