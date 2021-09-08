YEE, okul öncesi çocuklara yönelik Türkçe eğitim kitabı hazırladı
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YEE, okul öncesi çocuklara yönelik Türkçe eğitim kitabı hazırladı

YEE, okul öncesi çocuklara yönelik Türkçe eğitim kitabı hazırladı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Çocuklar için Türkçe (ÇİT)" yayınlarına okul öncesi çocukların Türkçe eğitimine yönelik yeni kitap ekledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Çocuklar için Türkçe (ÇİT)" yayınlarına okul öncesi çocukların Türkçe eğitimine yönelik yeni kitap ekledi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, kitapta okul öncesi çocukların Türkçe öğrenimine yönelik oyunlar, şarkılar ve boyama etkinlikleri yer alıyor.

Toplamda 13 üniteden oluşan kitapla, 4-6 yaş grubuna yönelik dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi, günlük yaşamdaki iletişim becerilerinin kazanılmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Öğretmenlere yardımcı kaynak olarak hazırlanan "Çocuklar İçin Türkçe Okul Öncesi Öğretmen Kılavuz Kitabı" ise alternatif etkinlik ve oyun önerilerini içeriyor.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen çocuklar ve bu alanda çalışan öğreticiler için hazırlanan "Çocuklar İçin Türkçe Okul Öncesi" YEE'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

YEE'nin çocuklar için hazırladığı yayınlar arasında 6-9 yaş çocuklara yönelik "Çocuklar İçin Türkçe Seti" de bulunuyor.

A1 düzeyinde Türkçe öğrenmeyi hedefleyenlere hitap eden sette öğretmen kılavuz kitapları, şarkılar ve dinleme kayıtları yer alıyor.

YEE, okul öncesi çocuklara yönelik Türkçe eğitim kitabı hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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