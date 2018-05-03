Yee'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı Cumartesi Günü Yapılacak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bu yılın ikinci Türkçe Yeterlilik Sınavı'nı 5 Mayıs Cumartesi günü yapacak.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 39 farklı noktada eş zamanlı uygulanacak sınav için 686 kişi başvuruda bulundu.

Sınava en fazla başvuru 394 kişiyle Azerbaycan'dan geldi.

Başvuruları 18 Haziran'dan itibaren alınacak üçüncü Türkçe Yeterlilik Sınavı ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Yılda 3 kez yapılan sınav sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen sınavla Türkçe'nin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.