Yee'nin Türkçe Yaz Okulu Programı Sona Erdi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından bu yıl 9. gerçekleştirilen ve 118 ülkeden bin öğrenciyi Türkiye'de buluşturan Türkçe Yaz Okulu, kapanış programı ile sona erdi.

Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Güzel Bir Dünya İçin Türkiye'de Elele" sloganıyla gerçekleştirilen programın kapanışında konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, YEE olarak amaçlarının dünyada barış kültürünün yaygınlaşması için faaliyetler yapmak olduğunu belirterek, "Dünya gençlerini Türkiye'de buluşturarak sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu göstermektir." dedi.

Prof. Dr. Ateş, yurt dışında Türkiye'nin tanınırlığını ve dünyanın her tarafında Türkiye'yle irtibat kuran insan sayısını artırmak için birçok ülkede faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Şu anda 57 kültür merkezi ve üniversiteler bünyesindeki ofisleriyle de yılda binden fazla faaliyet yaptıklarını kaydeden Ateş, bu faaliyetlerin içerisinden en önemlisinin Türkçe Yaz Okulu olduğunu anlattı.

"Ortak paylaşımlar Türkçe olarak da yapılabiliyormuş"

Ateş, bu sene 118 ülkeden yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdikleri yaz okulunun dünyada başka bir örneğinin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu programı eş zamanlı olarak standart bir kalitede 32 üniversiteyle işbirliği halinde gerçekleştirdik. İkincisi tıpkı ecdadımızın tüm insanlığa barış ve huzur götürdüğü gibi tüm dünyadan gençleri dil, din, ırk ve coğrafya farkı gözetmeksizin programımıza dahil ettik. Bir aylık eğitim sürecinde yaşayarak gördünüz ki dünyamızın tüm coğrafyalarından gelen gençler bir arada eğitim alıp ortak paylaşımlarda bulunabiliyorlarmış. Bu programda ortak paylaşımlar Türkçe olarak da yapılabiliyormuş. Dünyamızda her bir canlının yaşamını sürdürebileceği yeterince kaynak varmış. Yeter ki yeryüzü kaynaklarını çatışmalara, savaşlara, üstünlük taslamalara ve israfa feda etmeyelim. Bizler her bireyi, onuruna yakışacak şekilde insan olarak değerlendiriyoruz ve her bireyi kazanmanın dünyaları ve içindekileri kazanmaktan çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

Şeref Ateş, öğrencilerin 4 hafta boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde 32 üniversitede aldıkları eğitimin ve yaşayarak öğrendikleri Türk kültürünün vermek istediği ortak ve net mesajın, "Biz insan olarak sadece ellerimizle yaptıklarımızdan sorumluyuz." olduğunu dile getirerek, bu mesajı bu yılın mottosu yaptıklarını aktardı.

Senegalli öğrenci Endeye Fama'nın Anadolu Ajansı'na (AA) bir röportaj verdiğini ve bunun çok hoşuna gittiğini ifade eden Ateş, röportajdan bir kesit alıntılayarak okudu.

"Amacımız dünyada barış kültürünün yaygınlaşması için faaliyetler yapmak"

Ateş, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve YEE'nin rehberliğinde tüm dünya gençlerini buluşturdukları yaz okulu mutluluk tablosunun kültürel diplomasi alanında örneklik teşkil etmesini ümit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak amacımız dünyada barış kültürünün yaygınlaşması için faaliyetler yapmak, dünya gençlerini Türkiye'de buluşturarak sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu göstermektir. Bu etkinliklerimizle zaman içinde ektiğimiz tohumlar, diktiğimiz fidanlar dünya milletleri içinde yerimizi asırlar boyunca bir çınar gibi sağlamlaştıracaktır. Bu vesileyle bugün burada bu kutlamayı yapabilmemiz için Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu programını himayelerine alarak bizi manen destekleyen ve her fırsatta dünyanın beşten büyük olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Yunus Emre Enstitüsüne verdiği bütçe ile bu ideali sahiplendiğini gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk halkına, misafirperverliğini sizlere gösterdiği ve ev sahipliği yaptığı için Türk halkına duyduğum minnettarlığı da arz etmek isterim. Gönüllülük esası ile bu projeye duydukları güven dolayısıyla sponsor olarak yaşatan ve sürdüren Türk Hava Yolları, T.C. Merkez Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve 32 üniversitemize teşekkür ediyorum."

Öğrenciler, Ateş ile özçekim yaptı

YEE Türkçe Yaz Okulu'nda bu yıl Endonezya'dan Cezayir'e, Karayipler'den El Salvador'a Almanya'dan Yunanistan'a 118 ülkeden bin kişi Türkiye'de buluştu, Enstitü, Türkçe Yaz Okulu ile farklı kültür, din, dil ve ırktan gençlere Türkçelerini Türkiye'de geliştirme, Türkiye'yi, tarihini, kültürünü, insanını tanıma fırsatı sundu.

Öğrenciler tarafından üç günde tasarlanan rengarenk dev İstanbul silueti özel bir sahne gösterisi ile sergilendi. Bir dostluk hikayesi ile başlayan özel gösterinin ardından Evliya Çelebi'nin seyyahlığına değinilerek, Türkçe Yaz Okulu öğrencilerinin gözünden Türkiye'nin kültür durakları ve yol arkadaşlığını ele alan film gösterildi.

Kapanış programında bir araya gelen bin yabancı genç, Ateş ile öz çekim yaptı. Öğrenciler, programa sevilen şarkılarıyla renk katan şarkıcı Yusuf Güney'e eşlik etti.