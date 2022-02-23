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YEE'nin Senegal'in başkenti Dakar'da "Türk Evi" sergisi açıldı

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
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YEE'nin Senegal'in başkenti Dakar'da

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Dakar merkezinde Türk Evi sergisi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Dakar merkezinde Türk Evi sergisi açıldı.

Dakar YEE'de düzenlenen Türk Evi sergisinin açılış programına, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, davetliler ve gazeteciler katıldı.

YEE Başkanı Ateş, dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin kültür elçiliğini yapan YEE'nin Türk Evi sergisini Büyükelçi Kavas ile açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine olan inancını belirtti.

Türk mimarisinin konu alındığı sergi ile Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması ve Türkiye'nin gerçekçi bir şekilde anlatılması hedefleniyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Ahmet Kavas, Yunus Emre, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

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