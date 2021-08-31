YEE'nin "Selam Olsun" projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YEE'nin "Selam Olsun" projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi

YEE'nin 'Selam Olsun' projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Balkanlar'da dostluk ve kültürel bağı sanat ile pekiştirmek amacıyla "Yunus Emre ve Türkçe" yılına ithafen hazırlanan "Selam Olsun" projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Balkanlar'da dostluk ve kültürel bağı sanat ile pekiştirmek amacıyla "Yunus Emre ve Türkçe" yılına ithafen hazırlanan "Selam Olsun" projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlendi.

YEE tarafından yapılan açıklamaya göre, şiir dinletisi, kukla gösterisi ve cam işleme sanatından örneklerle başlayan etkinlik, Türkiye ve Balkan türküleri ile son buldu.

İlk ayağı Podgoritsa'da gerçekleştirilen projede ayrıca Yunus Emre'nin dizeleri hem şiir hem de beste olarak yer alırken, Türkiye'nin, Balkanlar ile ortak kültürel mirasına da değinildi.

Yunus Emre'nin ölümünün 700. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Selam Olsun" projesi

Balkanlarda açık hava ve sahne sanatları gösterilerinin yapılmasını içeren proje Karadağ'da başlayıp, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Macaristan ile devam edip Romanya'da son bulacak.

Proje kapsamında ülkelerde gerçekleştirilecek kültürel faaliyetlerle Yunus Emre'yi tanımak, anmak ve anlatmak dışında sanatseverlerin keyifle katılacakları kısa sanat etkinlikleri organize ediliyor.

"4 Kapı 40 Makam" felsefesinin ebru sanatı ile icra etmek üzere yapılan çalışmalar, kukla performansı, geleneksel Türk tiyatrosunun olmazsa olmazlarından Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunu, Yunus Emre'nin dizelerinin makama aktarılması, şiirlerinin seslendirilmesi ve cam üfleme sanatı ürünlerini Balkan halkına ulaştıran projede, Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü sanat ile buluşturmak amaçlanıyor.

2021 yılı hem Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre'nin ölümünün 700. yıl dönümüne ithafen anma yılı ilan edilirken aynı zamanda Türkçe yılı olarak kabul edildi.

YEE de tüm çalışma prensibine ve faaliyet amacına yansıttığı bu ruhu canlandırmaya ve anlatmaya gayret göstererek, bu anlamlı yıl hasebiyle her bölgede pek çok alanda kültür, sanat, eğitim ve dil programlarına tüm yıl boyunca devam edecek.

YEE'nin 'Selam Olsun' projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Demet Şener Hande Erçel
Spor Ali Koç Umut Meraş Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YEE'nin "Selam Olsun" projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:33:58. #1.15#

title