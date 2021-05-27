YEE'nin "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası" etkinliği 7 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası"nın (ODKA Short Film Week) 7 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası"nın (ODKA Short Film Week) 7 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, etkinlik kapsamında her gün 4 filmin gösteriminin yapılacağı belirtildi.

Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Fas ve Arapça konuşulan tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki katılımcıların filmlere 24 saat erişim sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, sinemaseverlerin film haftası kapsamında yönetmen ve yapımcılarla yapılacak söyleşileri YEE'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleme imkanı bulacakları bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çevrim içi kısa film haftasında gösterilecek, uluslararası festivallere katılmış ödüllü 10 Türk ve 10 Arap kısa filminin, 7-11 Haziran tarihlerinde "odka.eventive.org" adresinden izlenebileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya