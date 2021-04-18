YEE'nin Berlin, Zagreb ve Belgrad temsilcilikleri tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Belgesel Haftası" başlıyor

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Berlin, Zagreb ve Belgrad'daki temsilcilikleri tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Belgesel Haftası" (Turkish DocuWeek) yarın başlıyor.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Berlin, Zagreb ve Belgrad'daki temsilcilikleri tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Belgesel Haftası" (Turkish DocuWeek) yarın başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenecek etkinlik kapsamında, hayatın umut ile gerçeklerinin sanatsal ve etkili bir şekilde anlatıldığı 13 belgeselin gösterimi yapılacak.

YEE'den yapılan açıklamada, son dönemde oldukça konuşulan Türk sinema dünyasının yenilikçi ve etkili görüşlerinin de ekranlara yansıyacağı ifade edilerek İstanbul Film Festivali başta olmak üzere dünyaca ünlü organizasyonlardan ödül kazanmış belgesellerin ev konforunda izlenebileceği vurgulandı.

Bir hafta boyunca 10'u Türk, 3'ü de uluslararası olmak üzere 13 belgeselin seyirciyle buluşacağına işaret edilen açıklamada, "Belgesel filmler Türkiye, Avrupa ve Balkan ülkelerinde izlenebilecek. Her ülkenin yerel saatine göre her gün 2 film, 24 saat boyunca izlenebilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, YEE'nin telifini elinde bulundurduğu 3 belgeselin "Yunus Emre Enstitüsü Özel Gösterimleri" başlığında her gün ücretsiz izlenebileceği belirtilerek filmlerin İngilizce altyazı seçeneğiyle de seyredilebileceği kaydedildi.

Yarınki açılış Ara Güler'in hayatını anlatan "İstanbul'un Gözü" ile yapılacak

Türk Belgesel Haftası'nda tanınmış isimlerin yanı sıra yeni seslere de yer verildiğine işaret edilen açıklamada, yarın yapılacak açılışta iki önemli kişiliği anlatan belgesellerin gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, açılış gecesini onurlandıracak belgesellerin, 1960'lı yıllarda Türkiye'den Amerika'ya göç eden efsanevi elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile yaşam dolu hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu'nun hikayesini konu alan ve yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu'nun üstlendiği "Mimaroğlu" ve merhum fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatı ve sanatının anlatıldığı, yönetmenliğini Binnur Karaevli ile Fatih Kaymak'ın üstlendiği "İstanbul'un Gözü" olduğu ifade edildi.

Etkinlik kapsamında gösterilecek diğer belgesellerin isimleri ise şöyle:

"Maşuk'un Nefesi", "Hermana", "Saz", "Perfect Black", "Days of Madness", "Kraliçe Lear", "Kimsesizler Oteli", "Unplugged", "Edzard Reuter-Leylek Bacaklı", "Umudun Adı: Azez" ve "Anadolu'nun Kadim Hikayesi".

23 Nisan'a kadar devam edecek Türk Belgesel Haftası kapsamında, yönetmen ve yapımcılarla söyleşiler de düzenlenecek.

Etkinliğe ilişkin ayrıntılı program akışına turkishdocuweek.eventive.org adresinden ulaşabilir ve ücretsiz olarak yer ayırtılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija