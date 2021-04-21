YEE'nin Balkanlar'daki temsilcilikleri "Yunus Emre Yılı" kapsamında şiir akşamı düzenledi
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YEE'nin Balkanlar'daki temsilcilikleri "Yunus Emre Yılı" kapsamında şiir akşamı düzenledi

YEE'nin Balkanlar'daki temsilcilikleri 'Yunus Emre Yılı' kapsamında şiir akşamı düzenledi
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Kültür Sanat

Balkanlar'daki Saraybosna, Zagreb, Priştine, Mostar ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcilikleri, "Yunus Emre Yılı" kapsamında, genç şair ve yazarların katılımıyla Yunus Emre Şiir Akşamı etkinliği düzenledi.

Balkanlar'daki Saraybosna, Zagreb, Priştine, Mostar ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcilikleri, "Yunus Emre Yılı" kapsamında, genç şair ve yazarların katılımıyla Yunus Emre Şiir Akşamı etkinliği düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen etkinlikte YEE bünyesinde Türkçe öğrenen kursiyerler Yunus Emre'nin şiirlerini hem Türkçe hem de kendi dillerinde okudu.

Etkinliğin açılışında konuşan YEE Başkanı Şeref Ateş, YEE'nin faaliyet gösterdiği her ülkede sevgiyle hareket ettiğini belirterek okunan Yunus Emre eserlerinin dostluk köprülerini daha da güçlendireceğini söyledi.

Üsküplü şair ve yazar Seyhan Yakupi Bağdat'ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Kuzey Makedonya'daki Kalkandelen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İzeti ile "Yunus Emre Aşk ve Tasavvuf" konulu söyleşi de düzenlendi.

İzeti, Yunus Emre'deki aşkın Allah aşkı olduğunu belirterek "Tasavvufta aşk dediğiniz zaman Allah ile yaşamak demektir. Bu imanın ötesindedir. Yunus Emre aşkının anlaşılması için teorik aşktan Allah'a ulaşmayı bilmek gerekir." dedi.

Etkinlikte Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen ilahiler de seslendirildi.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla 2021 yılı "Yunus Emre Yılı" ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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