YEE'nin 18 ülkeden öğrencileri kendi ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı
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YEE'nin 18 ülkeden öğrencileri kendi ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı

YEE'nin 18 ülkeden öğrencileri kendi ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 18 ülkedeki 20 öğrencisi, "Uluslararası Konuşma Kulübü"nde ülkelerinin ramazan geleneklerini anlattı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 18 ülkedeki 20 öğrencisi, "Uluslararası Konuşma Kulübü"nde ülkelerinin ramazan geleneklerini anlattı.

Kahire ve Rabat YEE tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe Mısır, Fas, Afganistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Filistin, Kosova, Bosna Hersek, Fransa, Tunus, Cezayir, Malezya ve Lübnan'dan öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendi ülkelerinde yapılan ramazana özel yemekleri, tatlıları ve bu döneme özgü gelenekleri videolarla anlattı.

Kazak Mukhammadiyar Ankabayev, ramazanda güreş, ok atma gibi geleneksel sporların yapıldığını ve müsabakaların sahura kadar devam ettiğini belirterek ilk kez oruç tutan çocuklara hediyeler verildiğini söyledi.

Faslı öğrenci Yousra Benmoussa, ülkesinde iftardan önce spor yapılmasının bir gelenek olduğunu belirtti.

Programa Filistin'den katılan Ala Yusef Jalal, Mescidi Aksa'da kurulan uzun iftar sofralarının tüm yıl boyunca sabırsızlıkla beklendiğini ifade etti.

Malezyalı Nohairyani Binti, ramazanın gelişinin havai fişeklerle kutlandığını anlattı.

Türkiye'de bulunan Mısırlı Yasemin Mahmud da "Türkiye'de ramazan demek, ramazan pidesinin kokusu eşliğinde cami mahyalarındaki ışıklardan yayılan huzur ve sevinç demektir." ifadesini kullandı.

Etkinlik, Kahire ve Rabat YEE'nin Facebook hesaplarından izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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