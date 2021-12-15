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YEE, Nijerya'da yüz yüze Türkçe eğitim vermeye başladı

YEE, Nijerya'da yüz yüze Türkçe eğitim vermeye başladı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yüz yüze Türkçe dil kursu düzenliyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yüz yüze Türkçe dil kursu düzenliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ay önce çevrim içi başlatılan Türkçe dil kurslarında, başkent Abuja'da yeni açılan YEE Türk kültür merkezinde yüz yüze eğitime geçildi.

YEE Nijerya Eğitim Koordinatörü Furkan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Nijeryalılara bir süre çevrim içi Türkçe dersleri verdiklerini, salgının kontrol altına alınmasıyla yüz yüze derslere geçtiklerini belirtti.

Kurt, daha önce Kazakistan ve Makedonya gibi ülkelerde görev yaptığını ancak ilk defa Afrika'ya geldiğini söyledi.

Nijerya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, "Burada Türkçe eğitim vermek de ayrı heyecan verici. Türk dünyasından uzakta bir coğrafyada Türkçe öğrenmek isteyen olması beni çok mutlu etti." dedi.

Kurt, ülkede Türkçeye yoğun ilgi olduğunu, kurslara gelen Nijeryalıların dışında ülkede bulunan yabancı misyon temsilcilerinin de bulunduğunu aktardı.

Nijerya YEE Müdürü Macit Koç da Nijeryalıların Türkiye'yi, Türk yemeklerini ve kültürünü merak ettiğini bu nedenle merkeze de yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Koç, Türkçe dersleri dışında zaman zaman merkezde Türk kültürünü sergilemek için etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

YEE, Nijerya'da yüz yüze Türkçe eğitim vermeye başladı

YEE, Nijerya'da yüz yüze Türkçe eğitim vermeye başladı

YEE, Nijerya'da yüz yüze Türkçe eğitim vermeye başladı

YEE, Nijerya'da yüz yüze Türkçe eğitim vermeye başladı

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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