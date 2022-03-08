YEE, Nijerya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi - Haberler

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YEE, Nijerya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

AA - Adam Abu - Güncel
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YEE, Nijerya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Nijerya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Nijerya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Başkent Abuja'da açılan YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Abuja Büyükelçilik İkinci Katibi Alper Haner, Nijerya YEE Müdürü Macit Koç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Koç, AA muhabirine, Nijeryalı kadınlara duydukları saygıyı, desteği ve sevgiyi göstermek için bugünün anlamına uygun bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Afrika'da kadınların sabahın erken saatlerinde evine ekmek götürmek için çalıştığını anlatan Koç, "Bu emektar kadınları hem Abuja'daki YEE merkezini tanıtmak, hem de faaliyetlerimizin ileride bir parçası olması için merkezimize davet ettik." dedi.

AA / Adam Abu - Güncel

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