YEE'den 2022'e özel "Türk Kültüründen Yapraklar" yayını

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türk kültürünü tanıtıcı yayınlarından 2022 Türk Kültür Ajandası'nda, "Türk Kültüründen Yapraklar" temasıyla Türk Konut mimarisinin örneklerine yer verildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, ilki 2020'de "Türk Kırmızısı" ve "Saray-ı Hümayun", ikincisi 2022'ye özel olarak "Türk musikisi" temasıyla hazırlanan Türk Kültür Ajandası'nın devamı niteliğinde olan "Türk Kültüründen Yapraklar", yeni yıla özel hazırlandı.

Türkiye'deki dünya miraslarından önemli tarihi şahsiyetlere, şehirlerin öne çıkan sembollerinden endemik türlere kadar geniş yelpazede işlenen Türkiye'nin kültürel mirası; Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yayımlandı.

"Türk evinden ilham aldık"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, eserle ilgili şunları kaydetti:

"Türk kültürü, geçmişle geleceği birbirine bağlayan, Türk milletinin kültürel değerleriyle oluşmuş zengin bir mirastır. İmza attığımız her işte bu miras bizlere yol göstermektedir. Bu zengin mirasın dünyaya tanıtılması maksadıyla Türk Kültüründen Yapraklar'ı sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Türk Kültüründen Yapraklar'ı hazırlarken Türk evinden ilham aldık. Otağlarla başlayıp günün koşullarına göre dönüşerek konaklara kadar uzanan Türk evinin izlerini yansıtmaya çalıştık. Türk evi, insanımızın değerlerinden, kültürel birikimlerden beslenerek şekil almıştır."

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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