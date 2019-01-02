Yediyıldız: "31 Mart Yerli ve Milli Olmanın Seçimidir"

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu seçimler milli ve yerli olmanın seçimi olacak" dedi.

Geçmişte Türk siyasetinin dik duruş sergilemeyen bir tablo çizdiğini ancak 2002'den sonra bu durumun değiştiğini vurguladı. Yediyıldız, "Türkiye, 2002 yılından bu yana yapılan tüm seçimlerde bir takım egemen güçlere 'Artık biraz bende dik durayım' diyebilme adına seçimlerini yaptı. 2007 yılında e-muhtıra, darbe girişimleri, kriz ortamı oluşturmaya çalışmalarına rağmen AK Parti dik duruş sergiledi. O yüzden bütün seçimler millet ve memleket için hayati seçimler oldu. 31 Mart seçimleri de o şekilde olacak. 31 Mart seçimleri, milli ve yerli olmanın seçimi olacak. Onun için bu seçimler çok önemli. Milletimizin ve memleketimizin geleceği açısından çok önemli. Birincisi devlet ve milletin geleceği için önemli, ikincisi de vatandaşlarımız bu seçimlerde kendi mahallesine, kendi köyüne oy verecek. Kendi mahallesinin geleceği için oy verecek. Biz bu seçimleri hem yerelde kendi memleketimiz için, hem de memleket ve milletin bekası için önemsiyoruz" dedi.

Şenel Yediyıldız, seçimlerin Ordu ili açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları belirtti:

"Ordu'da başlamış ve devam eden bir sürü proje var. Bu projelerin devamı için 31 Mart seçimleri çok önemli. Bizim araziye çıktığımızda karşımıza çıkan 2 tane ana sorunumuz var; birisi yol, birisi de su. Memleketimizin 5 yıl sonra yol ve su sorunu olmayan, ulaşımı gayet güzel, suları akan, yemyeşil bir mahalle ve şehir olması açısından bu seçimler çok önemlidir." - ORDU

Kaynak: İHA