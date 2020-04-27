Yediveren köyündeki karantina yarın sona erecek
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Yediveren köyündeki karantina yarın sona erecek

BİTLİS (İHA) – Korona virüs nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyünde 13 Nisan'da başlatılan karantina yarın sona erecek.

Yediveren köyündeki karantina yarın sona erecek
27.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:56

BİTLİS (İHA) – Korona virüs nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyünde 13 Nisan'da başlatılan karantina yarın sona erecek.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Tatvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 13 Nisan 2020 tarih ve 27 sayılı kararla karantinaya alınan Yediveren köyünün 28 Nisan 020 tarih ve saat 12.00 dan sonra sona ermesine karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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