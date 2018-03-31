Yeditepe ve Türkiye Huzur Uygulamalarında 155 Kişi Gözaltına Alındı

Yeditepe ve Türkiye Huzur uygulamasında 155 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Yeditepe ve Türkiye Huzur Uygulamaları sona erdi. Yeditepe Huzur Uygulamasında 11 bin 987 kişi sorgulandı. Sorgulanan kişilerden 108 kişi gözaltına alındı. Aynı uygulamada 2 adet silah, uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yeditepe huzur uygulamasında 387 işyeri denetlenirken 18 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada 183 bin 946 TL ceza kesildi.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında ise 18 bin 361 kişi sorgulandı. Sorgulanan 47 şahıs gözaltına alındı. Bir kuru sıkı ele geçirilirken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 28 bin 434 TL ceza kesildi. Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan birinin adam öldürmeden, iki kişi adam yaralamadan arandığı öğrenildi. - İSTANBUL