Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti
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Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti

Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti
04.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:46

Yeditepe Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlardan acil durum-pandemi transport türü ventilatör (solunum cihazı) prototipi ürettiğini, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öncülüğünde geliştirilen "7Vent" isimli prototipin teknik testlerinin başarıyla...

Yeditepe Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlardan acil durum-pandemi transport türü ventilatör (solunum cihazı) prototipi ürettiğini, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öncülüğünde geliştirilen "7Vent" isimli prototipin teknik testlerinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında hastanelerin solunum cihazlarına olan ihtiyacı artarken, üniversite de artan talebe katkı sağlamak amacıyla çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Ümit Keskin, üniversitelerin asli görevinin eğitim ve kadro yetiştirmek olduğunu ancak bu tür krizlerde sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve ülkenin kendine yetme amacına destek olmalarının beklendiğini aktardı.

Bu amaçla Yeditepe Üniversitesi'nin kendi hedeflerini belirlediğini bildiren Keskin, 4 hafta önce sağlık personelinin çok ihtiyaç duyduğu spesifik maske parçalarının üretilmesine ilaveten, acil durum ventilatörü geliştirilmesi çalışmalarına da başladıklarını bildirdi.

Keskin, bulaş kaygıları, sokağa çıkma kısıtlamaları, malzeme satıcısı firmaların yurt dışından malzeme getirmelerinin zorluğu, sanayi bölgelerinde bazı işletmelerin dar kadrolar ile çalışmaları, üretimde de sosyal mesafenin korunması gibi güncel duruma özel kısıtlayıcı şartlarda yapılan bu çalışmanın normal zamanlarda yapılabileceği kadar kolay gerçekleşmediğini kaydetti.

"Cihazın üretim maliyeti oldukça düşük"

4 hafta içinde geliştirdikleri prototip ventilatör çalışmasının başarıyla sonuçlandığını aktaran Keskin, şu bilgileri verdi:

"7Vent ismini verdiğimiz cihaz, ürün planlamasından son test aşamasına kadar tamamen özgün tasarım ve know-how içermektedir. Cihaz, hastalara yüzde 100, yüzde 40 veya yüzde 21 oranında oksijen sağlar ve gerekirse PEEP (pozitif soluk verme sonu basıncı) destekler ve hava yolu basınç kontrolü yaparak muhtelif elektronik uyarıları ve alarmları içerir. İmkanlar ve koşullar dahilinde ventilatörün seri üretiminin gerçekleşmesi mümkün, cihazın üretim maliyeti ise oldukça düşük."

Keskin, Yeditepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri iş birliğiyle üç boyutlu basıcılarda değişik tiplerde adaptörleri üreterek üç parçadan oluşan "virüs filtreli tam yüz maskelerini" Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri acil ve yoğun bakım servislerindeki sağlık personelinin kullanımına sunduklarını da bildirdi.

Şnorkel maske temin ve üretim imkanları ölçüsünde, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarının tedavileri sürecinde virüs filtreli tam yüz maskelerinin kullanımının ülke çapında yaygınlaştırılması konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Keskin, "Üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinde siperlikli maske, sıvı el dezenfektanı, ortam dezenfektanı üretimi gibi çeşitli malzemelerin üretimi devam ediyor. Üretilen bu malzemeler, hem üniversitenin kendi ihtiyaçları için hem de diğer sağlık kuruluşları ve çeşitli kurumların ihtiyacı için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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