Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti
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Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti

Yeditepe Üniversitesi, Covid-19 pandemisinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlardan acil durum/pandemi transport türü ventilatör prototipi üretti.

Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti
30.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:59

Yeditepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öncülüğünde geliştirilen "7Vent" isimli prototipin teknik testleri başarıyla sonuçlandı

Covid-19'un vücuda girdikten sonra en önemli ve hastayı en çok zorlayan etkileri akciğerlerde ortaya çıkıyor. Hasta, hastaneye yattıktan sonra nefes almakta zorlanıyor ve bu da hastanelerin solunum cihazlarına olan ihtiyacını arttırıyor. Artan bu talebe katkı sağlamak amacıyla çalışmalara başlayan Yeditepe Üniversitesi, kısa süreli primer kullanıma yönelik acil durum/pandemi transport türü ventilatör (solunum cihazı) prototipi üretti. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Ümit Keskin öncülüğünde üretilen cihazın teknik testleri başarıyla sonuçlandı.

Prof. Dr. Ali Ümit Keskin, üniversitelerin asli görevinin eğitim ve kadro yetiştirmek olduğunu ancak bu tür krizlerde sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve ülkenin kendine yetme amacına destek olmalarının beklendiğini anımsattı. Bu amaçla Yeditepe Üniversitesi'nin kendi hedeflerini belirlediğini ifade eden Prof. Dr. Keskin, dört hafta önce sağlık personelinin çok ihtiyaç duyduğu spesifik maske parçalarının üretilmesine ilaveten, acil durum ventilatörü geliştirilmesi çalışmalarına da başladıklarını kaydetti.

Dört Haftada Üretildi

Bulaş kaygıları, sokağa çıkma kısıtlamaları, malzeme satıcısı firmaların yurt dışından malzeme getirmelerinin zorluğu, sanayi bölgelerinde bazı işletmelerin dar kadrolar ile çalışmaları, üretimde de sosyal mesafenin korunması gibi güncel duruma özel kısıtlayıcı şartlarda yapılan bu çalışmanın normal zamanlarda yapılabileceği kadar kolay gerçekleşmediğini belirten Prof. Dr. Ali Ümit Keskin, şunları kaydetti:

"Dört hafta içinde geliştirdiğimiz prototip ventilatör çalışması başarıyla sonuçlanmıştır. '7Vent' ismini verdiğimiz cihaz, ürün planlamasından son test aşamasına kadar tamamen özgün tasarım ve know-how içermektedir. Cihaz, hastalara yüzde 100, yüzde 40 veya yüzde 21 oranında oksijen sağlar ve gerekirse PEEP (pozitif soluk verme sonu basıncı) destekler ve havayolu basınç kontrolü yaparak muhtelif elektronik uyarıları ve alarmları içerir."

İmkânlar ve koşullar dâhilinde ventilatörün seri üretimini gerçekleşmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Keskin, cihazın üretim maliyetinin ise oldukça düşük olduğunu söyledi.

Proje ekibinde kendisiyle birlikte aynı üniversitenin Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Köner, Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Temür, Biyomedikal Müdürü Can Karaağaç, Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Sabri Egemen Keskin, Makine Mühendisliği Teknisyeni Emirhan Şayhan ve Erdemir'den Tayfun Mert'in aktif olarak yer aldığını belirten Keskin, projeye Draeger ve Kılıçlar Medikal firmalarının çeşitli test cihazı ve bazı malzemeleri bedelsiz olarak sağlayarak destek verdiğini dile getirdi.

Virüs Filtreli Tam Yüz Maskesi: Şnorkelden Maskeye

Diğer yandan Yeditepe Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri işbirliğiyle üç boyutlu basıcılarda değişik tiplerde adaptörleri üreterek üç parçadan oluşan "Virüs filtreli tam yüz maskelerini" Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Acil ve Yoğun bakım servislerindeki sağlık personelinin kullanımına sundu.

Prof. Dr. Ali Ümit Keskin, maskeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Güvenlikli virüs filtreli tam yüz maskesi, yaygın olarak kullanılan N95 filtrelerine göre daha uzun ve daha rahat nefes alma olanağı sağlıyor. Maskelerde önemli bir sorun olan buğulanma bu tür maskede gerçekleşmiyor. Üç parçadan oluşur: 1- Alt kısım: Tam olarak yüzü kaplayan şnorkel, boyutu kişiye uyumlu seçiliyor; 2- Adaptor parçası: 3D baskı ile PLA-filament materyalden üretiliyor; 3- Tek kullanımlık virüs filtresi. Maske düzeni nisan başı itibarıyla Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Acil ve Yoğun Bakım servislerinde kullanıma girdi ve başarılı bulundu. Şnorkel maske temin ve/veya üretim imkânları ölçüsünde, sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalarının tedavileri sürecinde virüsten korunmaları amacıyla virüs filtreli tam yüz maskelerinin kullanımının ülke çapında yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinde siperlikli maske, sıvı el dezenfektanı, ortam dezenfektanı üretimi gibi çeşitli malzemelerin üretimi devam ediyor. Üretilen bu malzemeler hem üniversitenin kendi ihtiyaçları için hem de diğer sağlık kuruluşları ve çeşitli kurumların ihtiyacı için kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler

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