Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan'a genç bilim insanı ödülü
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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan'a genç bilim insanı ödülü

04.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:18
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan'a genç bilim insanı ödülü

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Doğan, kök hücre araştırmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Doğan, kök hücre araştırmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 TÜBA Uluslararası Akademi GEBİP ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verdiği TÜBA GEBİP Ödülü'nü, 2020'de 21 farklı üniversite ve iki kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

Törende, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan da "Mühendislik Bilimleri" alanında layık görüldüğü TÜBA GEBİP ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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