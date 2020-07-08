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Yeditepe Üniversitesi'nden "Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu"

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, 20-24 Temmuz'da online olarak gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden
08.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:47

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, 20-24 Temmuz'da online olarak gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, çağın gerisinde kalmak istemeyen, güncel gelişmeleri yakından takip edip ileride daha da gelişecek bilişim hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular için Bilişim Hukuku Yaz Okulu'nun bu yıl 3'üncüsünü düzenliyor.

Online platformda, 20-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek eğitimde katılımcıların; bilişim hukuku için teknik temeller, e-ticaret, çeşitli bilişim suçları, kişisel verilerin korunması, yapay zeka, unutulma hakkı ve bilişim hukukunda vergi problemleri gibi konularda bilgi edinmesi amaçlanıyor.

Yaz okulunun eğitimci kadrosu yerli ve yabancı, alanında öne çıkan çok sayıda uzmandan oluşuyor.

Avrupa'da kişisel verilerin korunması hukuku alanında çalışmaları bulunan Leiden Üniversitesi Hukuk ve Dijital Teknolojiler Merkezi Müdürü Asst. Prof. Mark Leiser, Londra Üniversitesi Medya Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Prodromos Tsiavos, Ferrara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Marco Greggi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ve Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar ile aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Ergin ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Filiz Güldiker, yaz okulunun eğitimcileri arasında yer alıyor.

Yaz okulunda bilişim hukuku, çeşitli konu başlıkları ile tüm yönleriyle ele alınıyor.

"Sınır Ötesi Veri Akışları, Veri Koruma ve Ticaret Politikaları", "Veri Bilimi ve İnovasyon Politikasının Hukuki Boyutları", "Bir Anayasal Hak Olarak Unutulma Hakkı", "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları", "Ceza Muhakemesinde Sınır Aşan Dijital Veriler" ve "Bilişim Dünyasında Vergi Hukuku Problemleri" okulun ders başlıklarından birkaçını oluşturuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek eğitim, Türkiye genelindeki tüm katılımcılara açık ancak kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yaz okuluna 200 öğrenci kabul edilecek.

Programın sonunda katılımcılara "Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu" sertifikası verilecek.

Kaynak: AA

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