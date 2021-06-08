Yeditepe Üniversitesi'nden Rusya'nın Ivanovo Üniversitesi iş birliğiyle Hukuk Yaz Okulu
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Yeditepe Üniversitesi'nden Rusya'nın Ivanovo Üniversitesi iş birliğiyle Hukuk Yaz Okulu

Yeditepe Üniversitesi'nden Rusya'nın Ivanovo Üniversitesi iş birliğiyle Hukuk Yaz Okulu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Rusya'nın en eski ve önemli devlet üniversitelerinden Ivanovo Üniversitesi iş birliği ile yaz okulu düzenleyecek.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Rusya'nın en eski ve önemli devlet üniversitelerinden Ivanovo Üniversitesi iş birliği ile yaz okulu düzenleyecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hem Türkiye'de hem de Rusya'da farklı zamanlarda gerçekleşecek yaz okulu kapsamında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri 3-12 Temmuz tarihleri arasında Rusya'ya gidecek. Yeditepe Üniversitesi, bu kapsamda Ivanovo Üniversitesi'nden gelecek Hukuk Fakültesi öğrencilerini 14-22 Temmuz tarihleri arasında, Kovid-19 önlemleri alınmış kampüsünde ağırlayacak.

Öğrencilerin farklı hukuk sistemlerini öğrenmesi ve incelemesi, farklı kültürleri tanıması ve bu kapsamda yabancı dillerini geliştirmesinin yanı sına iki üniversite arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yaz okuluna, her iki üniversiteden 15'er öğrenci alınacak. Yaz okulunda, Yeditepe Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte yurt içinden ve yurt dışından yapay zeka ve göç hukuku alanında öğretim üyeleri ve uygulamada yer alan avukat, savcı ve hakimler dersler verecek.

Bilişim Hukuku Yaz Okulu'ndan da ders alınabilecek

Eğitim kapsamında öğrenciler hem çevrim içi hem de Kovid-19 önlemleri alınmış dersliklerde yüz yüze bir araya gelecek. Eğitim dili İngilizce olan yaz okulunda öğrencilere, başlangıç seviyesinde, konuk oldukları ülkenin dilinin dersi verilecek. Türkiye ve Rusya hukuk sistemleri ile bu hukuk sistemlerinin karşılaştırmalı analizi üzerine dersler alacak olan öğrenciler, edebiyattan sanata, tarihten mimariye konuk oldukları ülkenin kültürüne dair atölyelere katılma olanağı bulacak.

Yeditepe Üniversitesi'ne gelecek olan Rus öğrenciler ayrıca "IV. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu" kapsamında yapay zeka ve göç hukuku üzerine dersler alabilecek.

Tarihi geziler ve kültürel etkinlikler

Yaz okulu kapsamında karşılaştırmalı hukuk çalışmaları ile hukuk nosyonlarını geliştirme fırsatını da yakalayacak olan öğrenciler, yurt dışında lisansüstü çalışma hakkında fikir sahibi olacak. Öğrenciler ayrıca son yıllarda hızla gelişen ve kalifiye mezun ihtiyacının arttığı bilişim hukuku alanında yetkinlik elde edecek. Öğrencilere Türk ve Rus kültürlerini tanıtmayı da amaçlayan yaz okulu kapsamında tarihi mekanlara geziler ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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