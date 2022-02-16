Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergin: "Blokzinciri üst düzey güvenlik sağlayabilir"

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Ergin, blokzinciri teknolojisinin en üst düzeyde güvenlik sağlayabileceğini belirterek, " Türkiye'de de işini ciddiye alan, evraklarını ve varlıklarını iyi korumak isteyen çok sayıda şirket blokzinciri kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, blokzinciri teknolojisinin öneminden bahsedilerek, bu sistemin geleceğe damgasını vuracağı bildirildi.

Blokzinciri teknolojisinin, merkezi olmayan bir bilgisayar ağında, yapılan tüm işlemlerin şifrelenerek bir daha değiştirilemeyecek şekilde ağdaki her bilgisayara kaydedilmesi esasına dayandığı belirtilen açıklamada, kripto paranın yanı sıra politika, hukuk, sağlık, gayrimenkul, finans, gıda gibi birçok alanda da kullanıldığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Arif Ergin, blokzincirin merkezi bir otoriteye bağlı kalmaksızın, pek çok bilgisayarın bir arada çalıştığı bir "dağıtık sistem" olduğunu aktardı.

Dağıtık sistemleri, "koordineli olarak çalışan pek çok ufak parçadan oluşan sistem" olarak tanımlayan Ergin, blokzincirde benzersizliğin ya da sahte olup olmadığının kontrolünün kolayca yapılabildiğini anlattı.

Ergin, son 15 yılda hesaplamaların yanı sıra bilgi, belge ve kayıtların dağıtık olarak tutulmasının yaygınlaştığına değinerek, "Günümüzde dağıtık yapılar merkezi yönetimden uzaklaşma eğilimi gösteriyor ve bunun geleceğimizin şekillenmesinde daha fazla rol alacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Bankacılık sisteminde tüm sürecin takip edilebildiğini anımsatan Ergin, "Nakitte bu takip mümkün değil. Kripto paranın çıkışı elektronik ortamda sahipliği takip edilemeyen bir para biriminin oluşturulması düşüncesine dayanıyor. Parayla yaptığınız tüm elektronik işlemler banka gibi merkezi bir koordinasyon birimine dayanıyor. Bu merkezlikten ve sahiplik beyanı işlemlerinden dağıtık sistemlerle çıktılar." açıklamasında bulundu.

"Bilgisayarların verimliliği yüzde 100'e çıkartılabilir"

Prof. Dr. Arif Ergin, siber saldırılara karşı büyük bütçeler harcayıp bilgisayarları çok sık yedeklemek yerine blokzincirine geçilebileceğini belirterek, "Bu sayede merkezi büyük bir sunucuya gerek kalmadan otomatik olarak kendini koruyan bir sistem kurulabilir ve bilgilerin güvende olur. Türkiye'de de işini ciddiye alan, evraklarını ve varlıklarını iyi korumak isteyen çok sayıda şirket blokzinciri kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bilgisayarların çeşitli yazılımlarla insansız olarak çalıştırılmaya devam edebileceğine değinerek, böylece blokzinciri teknolojisinde bulunan bilgisayarlardan da maksimum verim alınabileceğini anlattı.

Ergin, "Örneğin, iş yerinde duran bilgisayarlar, bir tatil olduğunda kapatılır ve işlevsiz hale gelir. Ancak bunları blokzincirinin birer blokları olarak sisteme dahil edersek iş yerine aldığınız her bilgisayar yüzde 20-30 verimle çalışırken verimi yüzde 100'e yaklaştıracak şekilde çalıştırabilirsiniz. Her bilgisayarın bir hesaplama gücü var ama bunları geceleri ve tatilde boşuna yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ergin, bu teknolojinin güvenli oy kullanımında da tercih edilebileceğini bildirdi.