Yeditepe Üniversitesi'nden Michelin Yıldızlı Restoranlarda Staj İmkanı

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde okuyan öğrenciler, imzalanan anlaşmalar kapsamında Arzak, Diverxo, de Kromme Watergang, Quique Dacosta gibi dünyanın önemli birçok Michelin yıldızlı restoranında staj yapıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, öğrencilerini bir adım öne taşımak için yaptığı çalışmalar kapsamında bu yıl itibariyle, Arzak, Diverxo, de Kromme Watergang, Quique Dacosta gibi dünyanın önemli birçok Michelin yıldızlı restoranı ile yaptığı anlaşmalar yaparak 20 öğrencisini dünyanın farklı yerlerine yaz stajına gönderiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sibel Özilgen, şu bilgileri verdi:

"2015 yılının ocak ayında Fransa'da François Rabelais Tours Üniversitesi'nin temsil ettiği UNESCO/UNITWIN ağının 'Yemek Kültürü Mirasının Korunması ve Tanıtılması' kürsüsünün resmi ortağı olduk. Ardından aynı yılın aralık ayında İspanya'nın önemli üniversitelerinden İspanya'da bulunan Universitat Oberta de Catalunya'nın (UOC) temsil ettiği UNESCO/UNITWIN ağının 'Yemek, Kültür ve İnovasyon' kürsüsünün resmi ortağı olduk.

Türkiye'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında UNESCO/UNITWIN ağının resmi ortağı olan ilk ve tek bölümüz. Bizim bu ağlara kabul edilmemizdeki en önemli faktör 'Önce kendi yemek kültürüne sahip çık, kültürel bir miras olarak kabul et, çok iyi tanı, koru, kültürel dokusunu bozmadan yenilikçi bakış açısı ile yorumla ve aktar' anlayışımız."

Sibel Özilgen, Fransa'nın önde gelen dünyaca ünlü pastacılık okulu Alain Ducasse Education-ENSP ile yaptıkları anlaşma kapsamında dileyen başarılı öğrencilerinin eğitim programına ek olarak yazın Fransa'da iki aylık pasta ve çikolata eğitimi aldığını ve bu eğitim sonunda Alain Ducassae-ENSP sertifikasına sahip olduğunu aktardı.

Bu yıldan başlayarak Arzak, Diverxo, de Kromme Watergang, Quique Dacosta gibi dünyanın önemli birçok Michelin yıldızlı restoranlarıyla anlaşma imzaladıklarını bildiren Özilgen, "İmzaladığımız anlaşmalarla 20 kadar öğrencimizi dünyanın farklı yerlerine yaz stajına gönderdik. Ayrıca bu öğrencilerimizin bazıları Erasmus Plus programına kabul edilerek hibe almaya da hak kazandılar. Yurt dışında çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır. Bu mezunlarımızın bir kısmı kendi iş yerlerinde, diğerleri de çok önemli otel ve restoranların ekiplerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca yurt dışında Cornell, Columbia gibi önemli üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapan öğrencilerimiz vardır." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sibel Özilgen, bölümden mezun olanlara Türkiye ve yurt dışında sağladıkları avantajlara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz her şeyden önce öğrencilerimize analitik düşünebilme, doğru bilgiye hızlı ulaşabilme, dünyada bu alanda olup biteni doğru okuyabilme yetileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yukarıda da belirttiğim gibi yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, işletmeler ve kurumlarla da yakın iş birliği içinde çalışmaktayız.

Mezunlarımız hiçbir sorun yaşamadan ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek içecek bölümlerinde, restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, hava yolu şirketlerinde, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde, yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel-basılı yayın kuruluşlarında iş bulabilmekte ve hızla ilerlemektedirler. UNESCO/UNITWIN ağlarında olmamız hem mevcut öğrencilerimize hem de mezunlarımıza yurt dışı kabullerde çok büyük kolaylık sağlamaktadır."