Üniversiteden lise öğrencilerine online kış okulu
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Üniversiteden lise öğrencilerine online kış okulu

13.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:42
Üniversiteden lise öğrencilerine online kış okulu

Düzenlediği dört farklı eğitimle, bu sömestrde lise öğrencilerinin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamayı amaçlayan Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), meslek seçimi ile ilgili öğrencilerin akıllarına takılan soruları da yanıtlayacak.

Düzenlediği dört farklı eğitimle, bu sömestrde lise öğrencilerinin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamayı amaçlayan Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), meslek seçimi ile ilgili öğrencilerin akıllarına takılan soruları da yanıtlayacak.

Yeditepe Üniversitesi SEM'in düzenlediği Lise Kış Okulu, bu yıl 1-5 Şubat tarihleri arasında, pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleşecek.  Eğitimler "Programlamaya Giriş", "Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sanat ve Tasarım Deneyimi", "Mühendislik" ve "Sosyal Bilimler" alanlarında verilecek. İsteyen öğrenci, Programlamaya Giriş dersiyle birlikte diğer üç farklı dersten birini alabilecek.

Lise Kış Okulu'nda bu yıl verilecek eğitimlerin yanı sıra lise öğrencilerine üniversite motivasyonlarını güçlendirecek ve tercih edecekleri bölümlere dair yeteneklerini görmelerini sağlayacak bir program sunulacak. Lise öğrencilerinin hayatlarını belirleyecek üniversite tercihlerini pratik deneyimler ve üniversite hocaları ile deneyimlemeleri sağlanacak.

Ayrıntılı bilgi Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin internet sitesinden, kurumsal mail adresinden veya telefonla alınabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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