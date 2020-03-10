Yeditepe Üniversitesi'nden kadın destekçisi isimlere ödül Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine duyarlı isimlere ödül verdiği bir törenle kutladı.

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine duyarlı isimlere ödül verdiği bir törenle kutladı.



Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin, 26 Ağustos Yerleşimi İnan Kıraç Salonu'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ödül töreninde iş, sanat ve bilim dünyasından çok sayıda isim ödül aldı.



Geceye, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ile Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un yanı sıra akademisyenler, çok sayıda sanatçı ve öğrenciler katıldı. Gecenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, sosyal sorumluluk alanında böyle güzel organizasyonlar düzenleyen üniversite öğrencilerini kutlayarak katılımcılara teşekkür etti.



Bilet satışlarından elde edilen gelirin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle kız çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı gecede Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sözcüsü Azra Akın Koru, Sanatçı Gaye Su Akyol, M-Gen'in Kurucusu ve Başkanı, Fütürist, Ekonomist, Sivil Toplum Gönüllüsü Ufuk Tarhan, Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Oyuncu Eda Ece, Oyuncu Eylül Öztürk Özkan, Oyuncu Kerem Bürsin, Sanyal Research Group Kurucu & CSO, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rana Sanyal, TMG Dış Ticaret Madencilik, Vera Pera Turizm Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, İyi Yaşam Günü Kurucusu Belgin Aksoy, Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Yanındayız Derneği Kurucu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası, İzmir Körfezi'nin Tek Kadın Kaptanı Kamile Koç, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Ateş Wind Power İnsan Kaynakları Yöneticisi Didem Üşenmez, Egon Zehnder İstanbul Ofis Lideri, Yanındayız Derneği Kurucu & Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere, SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Sosyal Girişimci Ece Çiftçi ve Giyi World Kurucusu Göknil Bigan ödül aldı.

Kaynak: AA